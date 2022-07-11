Телефонные аферисты заставили жителя Златоуста взять кредит на 800 тысяч, обвинив его в мошенничестве

Получить чужие деньги преступникам не удалось

В полицию Златоуста обратился 56-летний пенсионер с заявлением на телефонных воров. Мужчина сообщил, что его заставили взять кредит на сумму 827 тысяч рублей и убеждали перечислить деньги злоумышленникам, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и заявил, что пенсионер якобы незаконно оформляет займы на свое имя. Чтобы избежать обвинения в финансово-кредитных махинациях, потерпевшему предложили оформить кредит через приложение.

«Сотрудники банка» уверяли, что в отношении пенсионера уже ведется разбирательство. Разговаривая с ними по телефону, мужчина зашел в личный кабинет банка и оформил заявку на кредит, которую тут же одобрили. Баланс счета после зачисления денег составил 827 тысяч рублей.

Мошенник убеждал жертву снять все деньги в банкомате и перевести их на названные реквизиты. Тут потерпевший понял, что это мошенническая схема, и сразу закончил разговор. Златоустовец пошел в отделение банка, где все сообщил сотрудникам. Работники банка посоветовали ему обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется розыск аферистов.

Автор: Софья Петрова