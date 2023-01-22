Тела двух парней обнаружили в автомобиле в Челябинске

Молодые люди могли отравиться угарным газом

В Ленинском районе Челябинска в автомобиле обнаружили тела двух молодых людей. Как сообщил журналисту ИА «Первое областное» источник, по предварительным данным, парни отравились угарным газом.

Инцидент произошел в гаражах, расположенных в переулке Арматурном. Предварительно, двое молодых парней — 22-летний и 20-летний местные жители — погибли от отравления угарным газом после запуска автомобиля.

Точную причину гибели челябинцев установят эксперты. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в реке Миасс женщина обнаружила труп своего мужа. По предварительным данным, мужчина мог совершить самоубийство. Проводится проверка.