Театр оперы и балета в Челябинске реставрировали с нарушениями

Ущерб от использования более дешевого материала для отделки превысил 16 миллионов рублей

Во время реставрации здания Театра оперы и балета имени Глинки в Челябинске подрядчик — компания «Ампир» — использовала более дешевый материал, чем был прописан в госконтракте. Прокурорская проверка выявила ущерб, нанесенный областному бюджету, — более 16 миллионов рублей.

«Прокуратурой установлено, что подрядной организацией при реставрации цоколей фасада, ступеней и покрытий крылец использовался более дешевый материал, не предусмотренный условиями контракта. Вместо гранита Малышевского месторождения был применен Дымовский гранит. Бюджету региона причинен имущественный ущерб более 16 миллионов рублей», — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Реставрация здания театра оперы и балета проводилась в рамках подготовки к проведению в 2020 году в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС.

Материалы прокурорской проверки направлены в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным из открытых источников, ООО РРК «Ампир» — микропредприятие, созданное в 2017 году. Компания зарегистрирована в Екатеринбурге. Уставной капитал составляет 20 тысяч рублей. Учредители — Сергей Гончаров и Кирилл Журавлев. На предприятие несколько раз жаловались в ФАС, в том числе ОГУК «ГНПЦ по охране культурного наследия Челябинской области». Компания «Ампир» два раза привлекалась в качестве ответчика в Арбитражном суде. Пять раз компания участвовала в конкурсах, выиграла только один раз. Сумма госконтракта — более 34 миллионов рублей.

