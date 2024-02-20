Таможенники задержали гражданку США, перевозившую в Челябинск люксовые вещи на 11 млн рублей

Товары не были задекларированы

В екатеринбургском аэропорту Кольцово у пассажирки, прибывшей из США, обнаружили около четырех килограммов брендовых аксессуаров и ювелирных изделий на сумму более 11 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

У 39-летней женщины двойное гражданство, она постоянно проживает в США и собиралась в Челябинск в гости. При досмотре багажа были обнаружены люксовые сумки, очки, часы и ремни.

«Экспертиза установила, что из всех товаров незаконно были ввезены только новые очки и сумки, их рыночная стоимость составила свыше двух миллионов рублей. Согласно таможенным правилам новоприобретенные дорогие украшения, браслеты, часы и люксовые аксессуары стоимостью более 10 тысяч евро должны быть продекларированы, с дальнейшей уплатой таможенных платежей», — прокомментировали в пресс-службе.

Возбуждено административное дело. Женщина пояснила, что не знала о необходимости декларирования.