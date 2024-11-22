Таможенники пресекли попытку контрабанды из Челябинска в Белоруссию генераторов военного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Установлено, что 35-летний житель Челябинска приобрел пять генераторов, предназначенных для использования на боевых машинах десанта УТД-20, БМП-1, БМП-2, для их перепродажи за рубежом.
«Зная о наличии ограничений на вывоз таких товаров, челябинец организовал отправку запрещенных устройств через подконтрольную ему организацию, специализирующуюся как на международной, так и на внутренней торговле», — сообщили в пресс-службе Уральской таможни.
Продукция была изъята и направлена на экспертизу, которая установила, что генераторы исправны и могут быть использованы по прямому назначению в военных целях в качестве составных частей для двигателей.
В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ. Организации и ее директору выписаны штрафы.