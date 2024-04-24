Такси опрокинулось на крышу в Челябинске

В аварии пострадал пассажир

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В Челябинске на автодороге Меридиан автомобиль с логотипом «Яндекс. Такси» опрокинулся на крышу. В ДТП пострадал пассажир, сообщили журналистам медиахолдинга «Первый областной» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.



Авария произошла в районе дома № 4 в переулке Артиллерийском. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Чанган» не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась.

Прибывшие медики оказали пострадавшему пассажиру помощь. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.