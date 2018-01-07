/ 29-летний горожанин сжег чужое сено после ссоры на Южном Урале

Мужчина может получить реальный срок за уничтожение имущества.

Правоохранители задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге чужого сена в одной из деревень Уйского района. Житель Копейска уничтожил 40 рулонов сена, принадлежавших его знакомой. Такому исходу конфликта предшествовала ссора.

Следственным отделом ОМВД России по Уйскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.