Свыше трех тонн лома изъяли из нелегальной металлоприемки в Челябинске

Хозяину точки придется заплатить штрафы

В Челябинске полицейские изъяли свыше трех тонн металлолома из нелегального пункта приема. В отношении хозяина точки составили два протокола, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники отдела полиции «Ленинский» обнаружили на Копейском шоссе пункт приема лома черного и цветного металлов, деятельность которого осуществлялась с нарушениями правил. Правоохранители изъяли более трех тонн черного лома и электронно-измерительный прибор, а в отношении 34-летнего работника точки составили два протокола по статьям 14.26 («Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения») и 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)»).

«Полицейские напоминают, что за нелегальный оборот лома черного и цветного металлов предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: от 1,5 до 8 тысяч рублей для физических лиц, от 3 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 200 тысяч рублей для юридических лиц»,— уточнили в ведомстве.

Работа по выявлению нелегальных пунктов приема металлолома находится на постоянном контроле у руководства УМВД России по Челябинску.