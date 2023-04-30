Свыше трех миллионов рублей отдали двое жителей Челябинской области мошенникам

Неизвестные использовали разные схемы обмана

Сразу двое жителей Челябинской области лишились крупных сумм после общения с мошенниками. На двоих южноуральцы перечислили на неизвестные счета боле трех миллионов рублей. В полиции возбудили уголовные дела и разыскивают причастных к совершению мошенничеств, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Одним из потерпевших оказался 30-летний житель Нязепетровска. Ему через мессенджер поступил звонок от якобы сотрудника банка. Мужчине сообщили, что на него пытаются оформить кредит и ему необходимо как можно скорее спасти деньги, подав еще одну заявку на 1,5 миллиона рублей, а все полученные деньги перевести на безопасный счет.

На протяжении нескольких дней потерпевший сомневался, стоит ли ему брать деньги в кредит, а мошенники все это время приводили ему различные доводы. В результате мужчина согласился и взял в банке крупную сумму. Продиктовав все приходящие ему в смс коды, он лишился 1,5 миллиона рублей.

Такой же суммы лишился житель Чебаркуля, только попался он на другую мошенническую схему: пытался заработать на инвестициях. Якобы брокер сначала все объяснил мужчине и даже помог заработать первые пять тысяч. Однако дальше дело не заладилось, и южноуралец положил на якобы персональный счет свыше 1,5 миллиона кредитных рублей. Мошенникам этого оказалось мало, и они уговорили мужчину взять еще один кредит под залог квартиры. Потерпевший оставил заявку и рассказал о произошедшем супруге. Та пресекла предстоящую сделку и отвела мужа в полицию.

«Полицейские в очередной раз напоминают южноуральцам, что сотрудники силовых структур и представители банковской сферы никогда не звонят гражданам с предложениями обезопасить свои счета. Если незнакомец в телефонном разговоре требует предоставить доступ к вашим счетам, назвав все необходимые реквизиты, или уговаривает оформить кредит, знайте, вы имеете дело с мошенником. Прервите разговор»,— напомнили в ведомстве.