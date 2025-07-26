Свыше двух тысяч нарушений выявили полицейские Челябинской области за сутки

В регионе состоялось профилактическое мероприятие «Правопорядок»

В Челябинской области правоохранители за один день раскрыли 158 преступлений, выявили и пресекли 2007 административных нарушений, а также проверили почти три тысячи лиц, состоящих на учетах. Рейды прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейские проверили поставленных на профилактический учет 633 несовершеннолетних и 491 неблагополучного законного представителя, 587 осужденных без лишения свободы и 407 освобожденных из мест лишения свободы»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, правоохранители проверили 179 металлоприемок, почти 400 мест концентрации нарушителей, свыше 340 мест возможного разукомплектования автомобилей, а также гостиницы, хостелы и ломбарды.

Особое внимание уделяли безопасности: стражи порядка напоминали южноуральцам о необходимости быть бдительными и не брать трубку, если звонят с незнакомого номера.

Всего участие в рейдах приняли свыше 2,3 тысячи полицейских. Поддержку им оказывали бойцы ОМОН, СОБР и общественники.