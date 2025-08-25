В Челябинской области полицейские за сутки раскрыли 170 преступлений и пресекли свыше двух тысяч нарушений в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Подробнее о его итогах рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Правоохранители совместно с росгвардейцами и сотрудниками иных силовых структур проверили свыше четырех тысяч человек, поставленных на учет. Это 770 несовершеннолетних, свыше 500 неблагополучных семей, более тысячи осужденных и освобожденных из мест лишения свободы.
Кроме того, полицейские проверили хостелы и гостиницы, где часто размещают мигрантов, а также металлоприемки, ломбарды и места концентрации нарушителей.
Все подозреваемые в совершении преступлений и административных нарушений будут привлечены к ответственности.
В рейдах были задействованы свыше двух тысяч полицейских. Проверки продолжатся.