Свыше двух тысяч нарушений пресекли полицейские в Челябинской области за сутки

Подведены итоги очередного этапа операции «Правопорядок»

В Челябинской области полицейские за сутки раскрыли 170 преступлений и пресекли свыше двух тысяч нарушений в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Подробнее о его итогах рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители совместно с росгвардейцами и сотрудниками иных силовых структур проверили свыше четырех тысяч человек, поставленных на учет. Это 770 несовершеннолетних, свыше 500 неблагополучных семей, более тысячи осужденных и освобожденных из мест лишения свободы.

Кроме того, полицейские проверили хостелы и гостиницы, где часто размещают мигрантов, а также металлоприемки, ломбарды и места концентрации нарушителей.

Все подозреваемые в совершении преступлений и административных нарушений будут привлечены к ответственности.

В рейдах были задействованы свыше двух тысяч полицейских. Проверки продолжатся.