Свыше 50 штрафов составили на автомобилистов-нарушителей в Магнитогорске за неделю

Некоторые автолюбители совершили грубые нарушения

На этой неделе сотрудники ГИБДД в Магнитогорске продолжили проверочные рейды в ночное время в районе крупных ТРК города. В результате административные протоколы составили в отношении 52 автомобилистов, в том числе водителей без прав и в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Восемь из всех оштрафованных автолюбителей управляли неисправными машинами, еще 13 автомобилистов привлекли к ответственности за управление авто с нанесенными на передние боковые стекла покрытиями и пленками. Трое человек получили штрафы за незастрахованные авто, семеро автомобилистов — за неуплату административных штрафов в срок. Еще троих привлекли к ответственности за управление машиной в нетрезвом виде, управление без прав и управление авто, будучи лишенным права.

Всего с начала года инспекторами составлено более 12 тысяч протоколов в сфере безопасности дорожного движения.