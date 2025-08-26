Свыше 400 мигрантов выдворили из Челябинской области с начала 2025 года

Проверки соблюдения миграционного законодательства продолжаются

В сначала 2025 года в Челябинской области полицейские пресекли 8,5 тысячи нарушений и выявили 920 преступлений. В отношении нарушителей приняты строгие меры, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Принято 436 решений о выдворении иностранцев за пределы страны, в том числе в принудительном порядке. Депортирован 51 мигрант, отбывший наказание за совершение тяжких преступлений. Для 1103 иностранных граждан закрыт въезд на территорию России»,— уточнили в ведомстве.

Массовые проверки иностранцев продолжаются — в регионе стартовал очередной этап профилактической операции «Нелегальный мигрант».

Полицейские призывают иностранных граждан соблюдать российское законодательство и вовремя оформлять необходимые для пребывания в стране документы.