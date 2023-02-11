Свыше 20 тысяч человек погибли при землетрясении в Турции

Российские спасатели извлекли из-под завалов 44 человека

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 20 213 человек. Среди них — семья из России: жительница Москвы Ирина, ее супруг и двое их детей. Количество раненых выросло до 80 052, передают «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа.

На месте ЧП работают спасатели из 61 страны, в том числе из России. По данным ТАСС, за минувшие сутки российские спасатели извлекли из-под завалов 12 тел. Всего за время работы сотрудников МЧС России извлечено 44 человека, пять из них живы.

Напомним, разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Позже в тот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. В общей сложности обрушилось более шести тысяч зданий. По данным президента Турции Реджепа Эрдогана, это самое мощное землетрясение в стране с 1939 года.

Подземные толчки ощущались также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Там в результате землетрясения погибло свыше трех тысяч человек.

Разбор завалов и поиски людей продолжаются.