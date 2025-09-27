Свыше 2 тысяч нарушений выявили полицейские Челябинской области за сутки

Правоохранители проверили различные заведения и навестили состоящих на учете южноуральцев

В Челябинской области полицейские всего за один день раскрыли 150 преступлений и выявили свыше двух тысяч административных нарушений в рамках мероприятия «Правопорядок», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Нарушения и преступления были выявлены в ходе визитов в ломбарды, металлоприемки, хостелы и гостиницы, в которых проживают мигранты, а также в другие заведения, где предпочитают проводить время правонарушители. Всего полицейские проверили около тысячи таких мест.

Кроме того, правоохранители навестили свыше 4,4 тысячи южноуральцев, поставленных на учет. В их числе — несовершеннолетние, осужденные без лишения свободы, а также те, кто недавно отбыл наказание.

По всем выявленным фактам нарушений будут проведены проверки и при необходимости возбуждены административные или уголовные дела.

Всего в рейдах было задействовано свыше двух тысяч полицейских.