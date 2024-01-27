Свыше 1000 «дорожных» нарушений выявили полицейские в Челябинской области

В регионе завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок»

В Челябинской области полицейские совместно с коллегами из других силовых ведомств и дружинниками провели мероприятие, направленное на профилактику и выявление нарушений в общественных местах. Всего, по данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, они выявили около 150 преступлений, зафиксировали более 2300 административных нарушений и задержали 13 человек, находящихся в розыске.

«Задокументировано 1038 нарушений в области дорожного движения и 516 нарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. 37 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, у 30 отсутствовало водительское удостоверение. Кроме того, полицейские выявили 25 фактов продажи спиртных напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, правоохранители проверили свыше 500 мест возможной концентрации нарушителей, 91 ломбард, более 150 металлоприемок и более пяти тысяч человек, состоящих на профилактических учетах. В ходе проверок было изъято 845 литров паленого алкоголя и 24 единицы огнестрельного оружия, документов на которое у их обладателей не было.

Всего участие в мероприятии приняли свыше 2,6 тысячи полицейских и их коллег из других ведомств.