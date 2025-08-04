Свыше 10 кг растительного наркотика уничтожили в Челябинской области

К ответственности привлекли более 130 человек

В Челябинской области за 10 дней первого этапа профилактической операции «Мак» выявили 75 преступлений и 112 нарушений оборота растительных наркотиков. Изъятые растения, а также дикоросы уничтожены, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Свыше 10 килограммов уже готовой к употреблению конопли полицейские изъяли у жителей Челябинска, Копейска и Верхнего Уфалея. Жители еще нескольких городов выращивали наркотическое растение. Так, 22 куста обнаружили у 49‑летнего озерчанина.

Кроме того, при обследовании земель выявлено 303 очага дикорастущей конопли. Правоохранители уничтожили растения на площади свыше 145 тысяч квадратных метров. В отношении владельцев земли составили шесть административных протоколов.

Всего к уголовной и административной ответственности за оборот, хранение и производство растительного наркотика привлечены 134 южноуральца.

Ежедневно в проверках было задействовано более 1,5 тысячи полицейских и других правоохранителей.