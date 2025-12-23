Свыше 1,3 тысячи хвойных деревьев изъяли у нелегальных продавцов в Челябинске

Нарушителей привлекли к ответственности

В Челябинске полицейские провели свыше 240 проверок мест продажи хвойных деревьев за неделю и выявили 80 административных нарушений. На продавцов составили протоколы, а нелегальный товар — а это свыше 1,3 тысячи елок — изъяли, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В числе распространенных нарушений — отсутствие регистрации в качестве ИП или юрлица, договора на предоставление места для торговли и документов, подтверждающих происхождение хвойных деревьев.

Напомним, елочные базары в Челябинске открылись 15 декабря. Администрацией города для них было выделено около 100 мест.