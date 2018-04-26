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Челябинец грабил молодых девушек во время свиданий

Мужчина знакомился с потенциальными жертвами в интернете.
сегодня в 14:11
  |  Происшествия

Расследование уголовного дела в отношении серийного грабителя завершили челябинские полицейские. 59-летний мужчина ограбил шесть девушек в возрасте от 22 до 27 лет. Он находил их на сайтах знакомств и договаривался о встрече. Оттуда девушки уходили без сотовых телефонов, золотых украшений и денег. Злоумышленник угрожал своим жертвам ножом.

Сумма ущерба составила 55 тысяч рублей. Обвиняемого заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по статьям «грабеж» и «разбой».

За совершенные преступления Законодательством Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. — пояснили в УМВД России по Челябинску.

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