/ Челябинец грабил молодых девушек во время свиданий

Мужчина знакомился с потенциальными жертвами в интернете.

Расследование уголовного дела в отношении серийного грабителя завершили челябинские полицейские. 59-летний мужчина ограбил шесть девушек в возрасте от 22 до 27 лет. Он находил их на сайтах знакомств и договаривался о встрече. Оттуда девушки уходили без сотовых телефонов, золотых украшений и денег. Злоумышленник угрожал своим жертвам ножом.

Сумма ущерба составила 55 тысяч рублей. Обвиняемого заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по статьям «грабеж» и «разбой».

За совершенные преступления Законодательством Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. — пояснили в УМВД России по Челябинску.