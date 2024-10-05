Светофор упал на пешехода при столкновении двух авто в Челябинске

Помощь медиков потребовалась пешеходу и водителю одной из машин

Накануне, 4 октября, в Челябинске на улице Труда столкнулись два автомобиля. Одна из машин после удара врезалась в светофорный столб, и конструкция упала на пешехода, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла около дома № 185а по улице Труда. Дорогу не поделили 58-летняя водитель «Форда» и 28-летний водитель «Черри Тиго». После удара автомобиль «Черри» врезался в дорожный знак и светофор. Последний рухнул на пешехода.

«В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель автомобиля „Форд“ и пешеход»,— уточнили в ведомстве.

Водителей призывают быть внимательными и строго соблюдать ПДД.