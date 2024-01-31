Супружеская пара из Челябинска устроила пьяный дебош в самолете

Нарушителей оштрафовали

Супружескую пару из Челябинска задержали в аэропорту Екатеринбурга за нарушение общественного порядка в самолете, сообщили в УТ МВД России по УрФО.

Инцидент случился на рейсе Бангкок — Екатеринбург. В аэропорту вылета супруги выпивали, а в самолете выражались нецензурной бранью и на замечания не реагировали.

«В отношении нарушителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“). От прохождения освидетельствования на состояние опьянения задержанные отказались», — прокомментировали в ведомстве.

Челябинцам назначили штраф в размере одной тысячи рублей каждому.