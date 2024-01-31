Супружескую пару из Челябинска задержали в аэропорту Екатеринбурга за нарушение общественного порядка в самолете, сообщили в УТ МВД России по УрФО.
Инцидент случился на рейсе Бангкок — Екатеринбург. В аэропорту вылета супруги выпивали, а в самолете выражались нецензурной бранью и на замечания не реагировали.
«В отношении нарушителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“). От прохождения освидетельствования на состояние опьянения задержанные отказались», — прокомментировали в ведомстве.
Челябинцам назначили штраф в размере одной тысячи рублей каждому.