Супругов из Магнитогорска наказали за организацию фиктивных браков с иностранцами

Обоих приговорили к лишению свободы более чем на два года

Семейная пара из Магнитогорска признана судом виновной в организации незаконной миграции: муж и жена занимались организацией фиктивных браков между россиянами и иностранцами, сообщили информагентству «Первое областное» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.



Мужчина, сам гражданин другого государства, и его сожительница организовывали фиктивные браки между россиянами и иностранными гражданами, чтобы тем было легче получить разрешение на временное пребывание в нашей стране.

Услуги преступники предоставляли платно. Часть денег выплачивалась россиянам, которые вступали в брак, остальные шли в семейный бюджет.

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор: мужчине дали 2 года 6 месяцев лишения свободы и штраф 50 тысяч рублей, а его сожительнице 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Автор: Софья Петрова