Супруги-сутенеры из Челябинской области организовали сеть притонов в Краснодаре

Занятия проституцией прикрывали вывесками массажных салонов

В Краснодаре задержаны супруги из Челябинской области, которые наладили в городе нелегальный бизнес по оказанию интимных услуг под предлогом массажа, сообщает пресс-служба управления угрозыска главка полиции по Краснодарскому краю.

В курортном Краснодаре действовала целая сеть притонов. Полиция провела обыски в пяти массажных салонах, а также по местам проживания злоумышленников.

Кроме 32-летних супругов с Южного Урала задержаны также трое их сообщников. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 241 УК РФ (организация занятий проституцией). Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.