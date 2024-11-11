Супруги из Миасса «инвестировали» более 2 млн рублей

Большая часть отправленных мошенникам денег — заемные

Супруги из Миасса лишились более 2 миллионов рублей, поверив в возможность инвестиций через интернет. Как рассказали в полиции, способ подзаработать 58-летняя женщина нашла в Сети, перешла по ссылке и оставила свои контакты.

Вскоре ей позвонила незнакомка, которая предложила попробовать «инвестировать под руководством опытного специалиста».

«Связавшись с куратором, женщина под его руководством установила на телефон приложения для связи и сделала первые вложения и „первую прибыль“ — мошенники перевели ей небольшую сумму, чтобы завоевать доверие», — рассказали в полиции.

Поверив в свои инвестиционные способности, женщина решила вложить побольше: отправила на «счет» все накопления плюс оформила кредит, — всего более полутора миллионов рублей.

Мало того, женщина поделилась «новым способом заработка» с мужем, который решил поддержать супругу и тоже взял в банках более полумиллиона, чтобы «купить акции». Когда вернуть средства оказалось невозможно, супруги поняли, что стали жертвами обмана и пришли в полицию. По данному факту возбуждено дело о мошенничестве.