Супруга напавшего на конвоиров кыштымского суда мужчины просит для него строгого наказания

До гибели матери женщина ушла от мужа-тирана

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В Карабаше заключили под стражу 40-летнего Павла Волосова, устроившего нападение на конвоиров сразу после приговора за убийство тещи. Супруга обвиняемого Маргарита давно ушла от властного мужчины и желает для него самого строгого наказания. Об этом женщина рассказала Первому областному информагентству.

«Надеюсь, ему дадут приличный срок. Семьям пострадавших полицейских желаю терпения и скорейшего выздоровления потерпевшим. Мы тоже это все переживаем. Его поступок не поддается никаким человеческим объяснениям», — считает Маргарита.

Еще до убийства матери Маргарита ушла от Павла вместе с двумя сыновьями. Она не сообщила корреспонденту, где сейчас живет, поскольку боится мести мужа.

«Я ушла от нег, но официально мы не разведены. Были ситуации в нашей совместной жизни, когда он применял и физическое, и психологическое насилие. Отдавал приказы. Вел себя как начальник и командир. Хотел быть главным, но всегда какими-то варварскими методами», — рассказала женщина.

Ее маму, 58-летнюю Галину Бармину, Павел Волосов убил в ноябре прошлого года. Он конфликтовал с женщиной из-за того, что та не рассказывала, где находится Маргарита.

В день трагедии Галина подвезла коллегу по работе в комплексном центре социального обслуживания населения, но сама домой не вернулась. Супруг Галины Сергей вместе с ее братом бросились на поиски женщины и нашли тело в гараже. Бездыханное тело матери Маргариты лежало на полу в автомобиле, рот был перемотан скотчем. Подозрение сразу пало на зятя погибшей.

Кыштымский городской суд приговорил его к 9 годам лишения свободы. В день вынесения приговора мужчина пошел на хитрость: попросил конвоиров снять наручники, чтобы сходить в туалет. Затем резко развернулся и ударил полицейских металлическим предметом. В результате нападения один из сотрудников подразделения охраны и конвоирования МО МВД России «Кыштымский» госпитализирован в тяжелом состоянии, другой полицейский лечится от полученных ранений амбулаторно.