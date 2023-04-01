Сухая трава загорелась в Миассе

Возгорание ликвидируют 8 человек

Сегодня, 1 апреля, днем в Миассе Челябинской области загорелась трава. Фото и видео в социальных сетях опубликовали очевидцы.

«Бульвар Седова, за домом № 9, горит трава»,— написал пользователь Антон Столбов в социальной сети «ВКонтакте» и прикрепил к посту видео.

Другие пользователи выложили фото, по которым заметно, что огонь распространился на довольно большой площади.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» факт выезда пожарных машин на место подтвердили.

«Работают 2 автоцистерны и 8 человек личного состава на возгорании сухой растительности. Объявлена локализация, угрозы жилым домам нет»,— уточнили в ведомстве.

Площадь пожара и причины выясняются.

Напомним, только 31 марта южноуральские спасатели потушили 20 ландшафтных пожаров. Причиной ЧП, вероятно, стали непотушенные сигареты.