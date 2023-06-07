Сухая гроза вызвала пожар в лесу на юге Челябинской области

Огнем пройдено более одного гектара территории

Во вторник, 6 июня, лесники Варненского района ликвидировали лесной пожар на площади более одного гектара, вызванный так называемой сухой грозой. Как сообщили в пресс-службе ГУ лесами Челябинской области, такие пожары относительно редки — удары молний становятся причиной лишь 4% всех ландшафтных пожаров.

Всего за минувшие сутки в регионе потушили 16 природных пожаров на площади более 164 гектаров. Было задействовано 276 человек и 96 единиц техники.

С начала сезона ликвидировано 528 лесных пожаров на площади свыше 9 тыс. гектаров. В подавляющем большинстве случаев лес загорался по вине человека.

Напомним, что на территории Челябинской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать бытовые отходы, мусор, жечь траву.