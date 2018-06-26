/ Перед смертью у подростка в детском лагере произошел судорожный приступ

К проблеме подключились в аппарате уполномоченного по правам ребенка.

За жизнь 13-летнего мальчика, который скончался в детском лагере «Ильмены» в Миассе накануне, 25 июня, боролся опытный медицинский работник. Когда состояния ребенка ухудшилось, персонал обратился за помощью к скорой. Прибывшие на место медики уже констатировали клиническую смерть подростка. До начала сезона лагерь прошел все необходимые проверки, в том числе — приемку специалистов местной горбольницы.

Мы принимаем участие в приемке лагеря, в медосмотре медперсонала, но в дальнейшем лагерь осуществляет свою деятельность самостоятельно, в штате у них был медицинский работник. Насколько я знаю, опытный, с большим стажем. Скорая своевременно доехала до места, но уже наступила клиническая смерть. — рассказал главный врач ГБУЗ «ГБ № 2 г. Миасс» Денис Маханьков.

К происшествию подключили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. Там планируют выехать в лагерь, чтобы разобраться в случившемся. Пока в ведомстве утверждают: данных о том, что у ребенка был серьезный диагноз, а также что он подтверждается сейчас, у них нет.

В разных оздоровительных организациях формируется медицинский штат. Есть организации небольшие, там, например, работает старшая медсестра. А есть крупные загородные лагеря, которые в своем штате имеют квалифицированного врача, который может оказать любую экстренную помощь. Мы объезжаем сейчас оздоровительные учреждения, практически в каждом есть специальные боксы для оказания той или иной экстренной помощи, в том числе и при аллергическом шоке — любые состояния, где требуется экстренная помощь. — пояснила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Напомним, следователи назвали возможной причиной смерти 13-летнего мальчика, который жил в семье под опекой, эпилепсию. На данный момент известно, что вскрытие уже проведено, у ребенка выявлена черепно-мозговая травма. По данным Минздрава, запретить эпилептику визит в лагерь официально можно было только при условии, что болезнь находится в стадии обострения. Однако не исключен и тот факт, что симптом у школьника проявился впервые.