Судебные приставы взыскали с экс-директора магнитогорской фирмы 3,5 млн рублей за взятку

Осужденный передал деньги технологу местного МУП

В Магнитогорске судебные приставы взыскали с бывшего директора фирмы по проектированию систем водоснабжения штраф в размере 3,5 миллионов рублей за дачу взятки технологу местного МУП. На арестованных счетах преступника оказалось достаточно средств для исполнения приговора суда. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.



По данным следствия, осужденный передал 1,8 миллиона рублей главному технологу муниципального предприятия, осуществляющего водоснабжение города. Деньги преступник передавал ради заключения контрактов на поставки оборудования.

Суд признал гражданина виновным в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ) и назначил штраф четыре миллиона рублей. Но из-за того, что осужденного держали под стражей до судебного разбирательства, сумму снизили до 3,5 миллиона рублей.

Банковские счета преступника арестовали в ходе следствия. Штраф перечислили в бюджет региона.

В отношении технолога возбудили уголовное дело о получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Приговор по нему еще не вынесли.