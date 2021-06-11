Суд запретил определенные действия виновнику смертельного ДТП в Челябинской области

Мужчине разрешили общаться только с адвокатом

Каслинский городской суд Челябинской области избрал меру пресечения в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По решению суда, обвиняемому запрещено покидать город Учалы Республики Башкортостан без письменного разрешения следователя, а также говорить с кем-либо об уголовном деле, кроме адвоката.

Напомним, авария случилась 8 июня на автодороге в сторону Екатеринбурга в Каслинском районе. 23-летний водитель «Ауди» при разрешенном обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 35-летнего мужчины. В результате происшествия водитель отечественного авто и его 37-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Также в разбившейся машине травмы получила 12-летняя девочка, она доставлена в медучреждение с тяжелыми травмами.