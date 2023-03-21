Суд взыскал с копейского завода 400 тысяч рублей за травму сотрудницы

Женщина находилась на лечении полгода

Копейский городской суд взыскал с АО «Копейский машиностроительный завод» 400 тысяч рублей в качестве моральной компенсации сотруднице, получившей травму. Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что истица поскользнулась на тротуаре на территории завода в феврале 2020 года. Женщину госпитализировали. Пострадавшая получила компрессионный перелом двух позвонков и переломы ребер.

«Сотрудница завода до сих пор жалуется на боли, ограничена в движении, вынуждена носить корсет. В пользу истицы суд взыскал с предприятия 400 тысяч рублей»,— рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.