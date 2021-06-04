Суд взыскал с экс-заместителя руководителя Чебаркульского лесничества доход от взяток

Игорь Белов отбывает условный срок

Чебаркульский городской суд удовлетворил требования прокурора о взыскании с бывшего заместителя руководителя Чебаркульского лесничества Игоря Белова дохода, полученного от взяток. Об этом сегодня, 4 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В 2019 году Чебаркульский горсуд вынес Белову приговор в виде четырех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах сроком на четыре года и шесть месяцев.

«По ходатайству прокурора суд постановил взыскать с Игоря Белова сумму в 87 тысяч рублей, полученных от взяток. Деньги пойдут в доход государства», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Экс-заместитель руководителя лесничества признан виновным в получении взятки от предпринимателя из Миасса за содействие в заключении договора аренды участков для добычи древесины. Белов осужден по статьям 159 УК РФ («Мошенничество»), 290 УК РФ («Получение взятки») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).