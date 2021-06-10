Экс-глава Копейска по решению суда выплатит 1,8 млн рублей

Вячеслав Истомин освободился из колонии строгого режима

Челябинский областной суд оставил без изменения решение первой инстанции о взыскании с бывшего мэра Копейска дохода, полученного от взяток. Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ранее Вячеслав Истомин подал апелляцию на решение суда о взыскании с него 1,8 миллиона рублей, полагая, что прокурором пропущен срок исковой давности, который исчисляется с момента возбуждения уголовного дела.

«Судебные инстанции согласились с позицией прокуратуры, полагавшей, что срок давности надлежит исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин, осужденный за взятку, 6 октября вышел на свободу по УДО.