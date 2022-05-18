Суд взыскал с администрации Коркинского района моральный ущерб девочке за укус бездомной собаки

Родителям потерпевшей выплатят 35 тысяч рублей

Коркинский городской суд после обращения прокурора взыскал моральный ущерб с администрации района после нападения бездомной собаки на 11-летнюю девочку. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ЧП случилось 22 февраля. Девочка возвращалась домой из школы, когда на нее напал бездомный пес и укусил за ногу. Ребенок получил эмоциональную и физическую травму.

«Судом требования прокурора удовлетворены, с администрации Коркинского муниципального района в пользу законного представителя несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 35 тыс. рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В том же Коркино 16 февраля ученица пятого класса школы № 9 Марина отправилась на занятия около 11 часов утра. Возле мусорных баков девочку настигла стая псов. Собаки напали на ребенка и сорвали кожу с головы.

По факту нападения на девочку СК возбудил уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ).

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