Напомним, ЧП случилось 16 февраля. Ученица пятого класса школы № 9 Марина отправилась на занятия около 11 часов утра. Возле мусорных баков девочку настигла стая псов. Собаки напали на ребенка и сорвали кожу с головы.
«Поскольку несовершеннолетней причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, психологическом стрессе и физической боли, прокурор обратился в суд с иском к администрации Коркинского муниципального района о взыскании причиненного морального вреда в размере 2 млн рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Расследование уголовного дела о халатности (статья 293 УК РФ) находится на контроле прокуратуры.