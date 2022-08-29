Суд взыскал с администрации Коркино 2 млн рублей в пользу искалеченной собаками девочки

ЧП случилось в феврале, а пострадавшая школьница до сих пор проходит лечение

«Поскольку несовершеннолетней причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, психологическом стрессе и физической боли, прокурор обратился в суд с иском к администрации Коркинского муниципального района о взыскании причиненного морального вреда в размере 2 млн рублей»,

— рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Коркинский городской суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с администрации муниципального района 2 миллиона рублей в качестве моральной компенсации 11-летней девочке, пострадавшей от нападения собак. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.Напомним, ЧП случилось 16 февраля. Ученица пятого класса школы № 9 Марина отправилась на занятия около 11 часов утра. Возле мусорных баков девочку настигла стая псов . Собаки напали на ребенка и сорвали кожу с головы.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Расследование уголовного дела о халатности (статья 293 УК РФ) находится на контроле прокуратуры.