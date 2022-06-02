Суд вынес приговор подрядчику реконструкции челябинского аэропорта

Осужденный обвинялся в передаче взятки сотруднику Ростехнадзора

Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении главного инженера АО «Центрдорстрой» (Москва), который являлся подрядчиком при реконструкции челябинского аэропорта, сообщили в УФСБ России по Челябинской области. Мужчину признали виновным в покушении на дачу взятки сотруднику Ростехнадзора.



Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

«Виновный, являясь представителем генподрядчика по реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта „Челябинск“, в период подготовки к мероприятиям саммитов стран ШОС — БРИКС намеревался через двух посредников передать взятку главному госинспектору Уральского управления Ростехнадзора в сумме 200 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Деньги планировалось передать за содействие в выдаче разрешения на проведение пусконаладочных работ и комплексного апробирования энергооборудования, которое в нарушение требований промышленной безопасности было некачественно смонтировано.

Судом ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 2 миллиона 800 тысяч рублей. Посредники в даче взятки осуждены ранее к 2 годам лишения свободы условно.