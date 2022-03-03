Суд вынес приговор по делу об убийстве мужчины в саткинских Порогах

Двое соучастников сбросили тело жертвы в воду

Челябинский областной суд вынес приговор в отношении 37-летнего и 30-летнего жителей Саткинского района. Они признаны виновными в совершении убийства жителя Хабаровска, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что ночью 30 января прошлого года в одном из гостиничных домов поселка Пороги в ходе распития спиртного двое южноуральцев нанесли потерпевшему не менее 22 ударов молотком по голове и телу. Тело погибшего они сбросили с моста в воду.

«Приговором суда осужденным назначено наказание по 16 лет лишения свободы с отбыванием каждому в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, тело погибшего извлекли из воды спустя несколько месяцев после убийства.