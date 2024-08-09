Суд вынес приговор по делу о гибели туриста на Айских притесах

Виновным признали инструктора парка, который не обеспечил безопасность человека

В Челябинской области вынесли приговор инструктору веревочного парка, который, по версии следствия, не обеспечил безопасность человека на аттракционе. 34‑летний мужчина погиб, спускаясь на зиплайне. Как сообщили ИА «Первое областное» в Саткинском городском суде, обвиняемому назначили условное наказание.



Трагедия произошла 14 июля 2023 года на Айских притесах в Саткинском районе. 34‑летний турист решил воспользоваться услугами экстрим-парка, спустившись на зиплайне.

По версии следствия, посетитель парка, не осведомленный о запутавшейся веревке, в конце спуска на зиплайне опустил руки и столкнулся с металлической лестницей. Пострадавший скончался.

Инструктора признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Как уточнили в суде, ему назначили исправительные работы сроком на один год с удержанием из заработной платы 5% в доход государства условно с испытательным сроком один год.