Суд вынес приговор магнитогорцу, который зарезал жену и ранил 3‑месячного сына

Мужчина получил крупный срок и должен выплатить 5 миллионов

Челябинский облсуд во вторник, 26 марта 2024 года, огласил приговор ревнивому убийце из Магнитогорска. Будучи пьяным, мужчина на глазах у малолетней дочери набросился с ножом на жену и трехмесячного сына.

Трагедия разыгралась в ноябре 2022 года в одной из квартир на улице Труда, напомнили в Следственном комитете.

«Следствием и судом установлено, что в дневное время в квартире одного из домов города Магнитогорска у обвиняемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, возник бытовой конфликт с супругой, в ходе которого мужчина нанес ей множество ножевых ранений и ударов руками и ногами в область жизненно важных органов, ставших причиной смерти потерпевшей. После этого обвиняемый причинил колото-резаные ранения своему трехмесячному сыну», — говорится в сообщении.

Смерть женщины наступила на месте происшествия, мальчик получил тяжелые ранения. Сам агрессор попытался ранить и себя, но его действия пресек прибывший участковый.

Решением суда житель Магнитогорска признан виновным в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство двух лиц и малолетнего, совершенном с особой жестокостью. С учетом мнения гособвинителя суд приговорил мужчину к 22 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев. Также с осужденного взыскано 5 миллионов рублей в счет возмещения потерпевшим причиненного морального вреда.