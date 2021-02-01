Суд вынес приговор двум жителям Татарстана, которые привезли килограмм героина в Челябинск

Вещество они собирались сбыть, но были задержаны

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор 30-летним мужчине и женщине, жителям Татарстана. Они признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Сожители забрали из тайника в Московской области героин массой 1 кг. В феврале 2020 года они привезли его в Челябинск.

«В арендованной квартире, используя кофемолку, при помощи наполнителей (сахара, сахарной пудры) увеличили массу приобретенного наркотического вещества до трех килограммов и расфасовали часть наркотического средства в полимерные пакетики для последующего сбыта», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд назначил каждому по 7,5 года лишения свободы. Мужчине — с отбыванием в колонии строгого режима, женщине — общего.