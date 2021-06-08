Суд вынес приговор челябинцу за убийство подростка

Преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор 28-летнему местному жителю — мужчина признан виновным в убийстве 17-летнего студента и покушении на убийство его несовершеннолетнего друга. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, в ночь на 22 февраля 2020 года в центре Челябинска произошел конфликт между мужчинами и подростками. Несовершеннолетние увидели, что несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения пристают к девушкам, и решили за них заступиться. Во время драки взрослый челябинец достал нож и нанес ранения: одного из пострадавших студентов удалось спасти, второй скончался в больнице. Расследование уголовного дела взял на контроль председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.