Челябинский суд вынес приговор группировке за сбыт наркотиков в крупном размере

Трое подельников отправятся в колонии строгого и общего режимов

Сегодня, 18 июня, Челябинский областной суд вынес приговор в отношении троих жителей Башкирии. Они признаны виновными в сбыте наркотических средств группой лиц. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что подсудимый Лев Басаковский в июне 2019 года приобрел партию вещества массой почти 95 граммов, расфасованного в 20 пакетиков. Наркотики он передал двум подсудимым — своей сестре Рубине Басаковской и Валентине Золотаревой. Женщины раскладывали свертки в разных районах Челябинска. Один из приобретателей участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». При задержании у Басаковской изъяли 4 свертка карфентанила общей массой 19,4 грамма, у Золотаревой — 9 свертков общей массой 42,5 грамма.

Также установлено, что обвиняемый передал неустановленному лицу сверток с карфентанилом и героином для дальнейшей продажи. В судебном заседании обе женщины отказались от дачи показаний, признав вину. Осужденный мужчина отрицал причастность к преступлениям.

В отношении троих жителей Республики Башкортостан были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт и покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, с использованием Интернета, в особо крупном размере»).

«Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы: Басаковскому на срок 18 лет в колонии особого режима и штрафом в размере 400 тысяч рублей, Басаковской и Золотаревой — 16 лет в колонии общего режима и штрафом 200 тысяч рублей каждой», — рассказали в пресс-службе суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.