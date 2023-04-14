Суд выдворил восьмерых мигрантов, задержанных после убийства школьника в Челябинске

Граждане Таджикистана нарушили миграционное законодательство

Курчатовский районный суд принял решение о выдворении из страны восьмерых граждан Таджикистана, которые были задержаны у ТРК в Челябинске, где 9 апреля был убит 17-летний подросток. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

По данным полиции, в первые сутки после трагических событий были задержаны и доставлены в районные отделы полиции несколько десятков человек. Дальнейшая проверка показала, что восемь граждан Таджикистана из числа задержанных легально находились на территории РФ с целью осуществления трудовой деятельности, но нарушили законодательство. Все они были привлечены к административной ответственности по статьям 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) и 19.27 КоАП РФ (Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета).

«В отношении указанных граждан приняты решения о назначении штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации», — сообщили в полиции.

В настоящее время нарушители помещены в центр временного содержания иностранных граждан, где будут ожидать высылки.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что 14 апреля в челябинском аэропорту оперативники ГУ МВД области задержали 20-летнего мужчину, который, по версии следствия, участвовал в убийстве группой лиц 17-летнего подростка.