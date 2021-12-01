Магнитогорского технолога арестовали на два месяца

Суд выбрал меру пресечения для обвиняемых по делу о получении взятки

Суд Челябинской области удовлетворил ходатайство следователя и назначил бывшему главному технологу одного из муниципальных предприятий Магнитогорска и директору двух коммерческих организации двухмесячный арест за получение и дачу взятки в размере 1,8 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.



Ранее обвиняемый получил взятку в размере 1,8 млн рублей от директора коммерческой организации. На обоих было заведено уголовное дело.

Суд решил оставить бывшего технолога под домашним арестом, а взяткодатель заключен под стражу. Оба сроком на 2 месяца.