Суд восстановил в должности следователя, обвиняемого по делу о смертельной драке в центре Челябинска

Увольнение признано незаконным

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск следователя Дмитрия Зыкова к СУ СКР по региону о признании его увольнения незаконным. Его восстановили в должности, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» со ссылкой на собственный источник.

«Также суд постановил взыскать с СУ СК РФ по Челябинской области заработную плату за время вынужденных прогулов», — сообщают корреспонденты.

Сам Зыков в телефонном разговоре с корреспондентом Первого областного информагентства подтвердил сообщение о своем восстановлении, однако от подробного комментария отказался.

Напомним, Дмитрия Зыкова обвиняют в причинении побоев (часть 1 статьи 116 УК РФ). Речь идет о смертельной драке в ночь на 28 мая 2022 года в центре города.

В отношении следователей Дмитрия Зыкова и Кирилла Зубкова были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Затем обвинение Зыкову переквалифицировали и выпустили его из СИЗО. Родственники погибшего копейчанина подали апелляцию на это решение.

Драка с участием челябинских следователей СК попала на видео.

Отец Дмитрия Зыкова рассказал свою версию событий.

Фигуранты дела были заключены под стражу постановлением Центрального районного суда.



Представитель семьи погибшего юрист Георгий Краснов далек от мысли, что завязавшейся драке предшествовал героический мотив Зыкова спасти одного из потерпевших.