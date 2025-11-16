Суд в Троицке взыскал с детского сада 280 тыс. рублей за травму ребенка

Воспитанник получил перелом

Суд в Троицке обязал детский сад выплатить 280 тысяч рублей компенсации морального вреда ребенку, получившему перелом во время прогулки, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В июне 2025 года воспитанник детсада играл в догонялки под присмотром воспитателя. В какой-то момент ребенок упал и пожаловался на сильную боль. Врачи выявили у него перелом бедренной кости, что является тяжелой травмой.

«В соответствии с законом образовательная организация несет ответственность за охрану здоровья обучающихся, их безопасность во время пребывания. Прокурор по результатам проверки обратился в суд с иском о взыскании с детского сада компенсации»,— сообщили в ведомстве.

В результате детский сад выплатил семье пострадавшего 280 тысяч рублей.