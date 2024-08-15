Суд в Миассе выбрал меру пресечения для начальника отдела безопасности больницы

На время следствия мужчина останется под арестом

В Миассе на два месяца, до 13 октября, арестован начальник отдела безопасности горбольницы № 2, ему предъявлено обвинение в мошенничестве на 6 миллионов рублей.

По версии следствия, обвиняемый больше пяти лет, с июня 2019 года по апрель 2024-го, используя свое служебное положение, трудоустраивал в свой отдел фиктивных работников, за которых получал зарплату. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Напомним, в аналогичном преступлении подозреваются главврач областного онкоцентра и двое его подчиненных.