Суд в кассации признал недействительным договор купли-продажи плесневелого авто в Челябинске

После резонансного дела «Фольксваген Групп Рус» ввел обязательную проверку водостока во всех дилерских центрах

Сегодня, 24 июня, Седьмой кассационный суд отклонил жалобу дилерского центра «Гольфстрим» и оставил без изменения решение первых инстанций о признании недействительным договора купли-продажи автомобиля «Фольксваген Таурег» в Челябинске. Об этом Первому областному информагентству рассказал один из слушателей процесса.

Челябинец Владимир Нестеров купил автомобиль 13 июня 2018 года в автоцентре «Гольфстрим». В гарантийный период в машине стали появляться недостатки в виде запотевания стекол и ощущения повышенной влажности в салоне. Когда истец стал чаще эксплуатировать автомобиль, после дождя или мойки кузова в салоне появился неприятный запах, источником которого оказалась лужа в багажнике. Мужчина обратился к продавцу для устранения проблемы.

В результате многократных попыток гарантийного ремонта в машине выявлялся такой же дефект, кроме того, автомобилю был причинен ущерб: разобрана крыша, обшивка разорвана и испачкана маслянистыми пятнами, сломаны крепление плафона освещения и система откидывания задних сидений, порван сетчатый уплотнитель багажного отделения. На момент обращения истца в суд салон автомобиля пропитан влагой, образовались плесень и грибок, в воздухе находятся споры плесени, от чего у ребенка истца во время нахождения в машине возникает сильнейший приступ аллергической реакции в виде удушья. В октябре 2019 года истец направил в автоцентр претензию, просил о расторжении договора, но в добровольном порядке требования потребителя выполнены не были.

Решением Калининского районного суда от 27 августа 2020 года требования истца были удовлетворены частично. Суд постановил расторгнуть договор купли-продажи автомобиля «Фольксваген Таурег». С автоцентра в пользу истца должны быть взысканы уплаченные по договору денежные средства в размере порядка 5 миллионов рублей, а также убытки, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и расходы по оплате госпошлины на общую сумму порядка двух миллионов рублей.

Представителей дилерского центра не удовлетворило такое решение суда, была подана апелляционная жалоба. Однако Челябинский облсуд оставил решение первой инстанции без изменения.

«Бремя содержания своего имущества несет собственник, — пояснила в сегодняшнем заседании представитель общества „Автоцентр „Гольфстрим“. — Если бы потребитель своевременно поставил автомобиль продавцу, то не было бы тех последствий, на основании которых суд посчитал, что этот недостаток является существенным. У нас же не было возможности даже приблизиться к этому автомобилю, осмотреть его», — заявил в суде представитель дилерского центра.

Несмотря на доводы ответчика Седьмой кассационный суд оставил без изменения решения первых инстанций.

После случая с потребителем Владимиром Нестеровым «Фольксваген Групп Рус» ввел обязательную проверку водостока во всех дилерских центрах.