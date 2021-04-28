Суд в кассации отказался смягчать приговор экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву

Решение апелляционной инстанции оставлено без изменений

Сегодня, 28 апреля, Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву. Он отправлен в колонию строгого режима за взятку в особо крупном размере.

Адвокаты экс-градоначальника просили смягчить приговор и, учитывая состояние здоровья обвиняемого, заменить реальное наказание на шраф. Кроме того, защитники предъявили документы об уплате судебного штрафа в 37,5 миллиона рублей.

Прокурор же, наоборот, настаивал на ужесточении наказания, подчеркнув, что назначенный срок близок к минимальному по санкции вменяемой статьи.

«Внесены изменения из-за нарушений, допущенных судами первой и апелляционной инстанций о порядке уплаты штрафа и ареста имущества. В остальной части решения оставлены без изменения, ходатайства адвокатов и представление прокурора — без удовлетворения», — заключила коллегия судей по уголовным делам Седьмого кассационного суда.

28 октября 2020 года Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему мэру города Евгению Тефтелеву. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.

21 апреля Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации города и подельника Тефтелева Евгения Пашкова. Он признан виновным в получении взяток от бизнесмена и депутата Сергея Селещука. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.