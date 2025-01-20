Суд в Челябинской области отправил рядового в колонию за самоволку

Военнослужащий покинул военный полевой лагерь без уважительных причин

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому, который самовольно оставил место службы почти на месяц, сообщили в пресс-службе суда.

Военнослужащий в период мобилизации 1 июля 2024 года покинул полевой лагерь воинской части и отправился в Татарстан, где проживал до 24 июля, а затем вернулся. В части его задержали.

Военнослужащего признали виновным в самовольном оставлении места службы (часть 3.1 статьи 337 УК РФ). Он проведет в колонии общего режима три года.

Приговор в законную силу не вступил.